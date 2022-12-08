Всегда в курсе событий: «Известия» начали вещание в крупнейшей кабельной сети Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Только точная информация, достоверные сведения и ничего лишнего — вот за что ценит телеканал аудитория.

Получать информацию быстрее уже могут жители Петербурга. В крупнейшей кабельной сети северной столицы начал вещание телеканал «Известия». Формат, не похожий ни на кого из конкурентов, — только самые важные новости, максимально емко и кратко. Корреспондент Кирилл Воробьев побывал в редакции наших коллег.

Взгляд «Известий» на новости ждут тысячи зрителей: в поездах, смотрят в автобусах и машинах, на крупнейших форумах и в отелях. А жители Петербурга теперь запоминают новую комбинацию цифр на пульте. «Известия» ворвались в аналоговое вещание крупнейшей кабельной сети города: 42-я кнопка в эфире «Ростелекома».

«Пришел домой, включил телек, сразу, и на кнопочку нажал», — заметил один из телезрителей.

«Очень важны — хорошие новости! Еще больше людей Петербурга и области увидят», — поддержал лидер группы «Марсель» Степан Ледков.

Теперь эфир «Известий» — везде.

«Отвлекаться от своих дел не нужно, чтобы узнать о самом важном хватит времени, которое обычно тратишь на чашку кофе. При этом экран всегда перед рукой и перед глазами телезрителя. Либо в телефоне, либо в общественном месте», — заметил журналист.

Формат коротких новостей с обязательными титрами стал визиткой канала. Обычно новостной сюжет около трех минут. Здесь — не больше минуты. «Известия» первыми в России внедрили этот формат и начали рассказывать так:

«В пробке у берегов Турции застряли 26 танкеров!»

А еще так — графикой.

«"УРАЛ» — новейший российский атомный ледокол класса ЛК-60Я!»

«Мы стараемся писать наши новости так, чтобы в них не было ничего лишнего! И предоставляем зрителю — информацию, а не точку зрения на нее!» — пояснила руководитель редакции телеканала «Известий» Влада Левицкая.

И такой подход аудитория оценила. Особенно офисные работники: новости идут фоном — но без лишнего шума.

«Можем поставить без звука и быть в курсе всех событий», — признался генеральный директор сети туристических агентств Николай Мельник.

За этот год количество новостей и уникального контента выросло в три раза. И все это можно смотреть, читать или слушать. В прямом эфире. В любой ситуации.

«Тренд правильно уловлен! Быстро, коротко и основное!» — заявил политический и научный консультант Нурали Латыпов.

И это ценят даже профессионалы — каждый находит свое. Вот и Светлана Журова особенно любит посмотреть на «Известиях» новости спорта.

«Это будет достоверно, всегда четко, все понятно, и последние новости!» — восхищается женщина.

Огромная сеть корреспондентов «Известий» во всем мире — всегда в курсе событий. И в круглосуточном эфире — ничего важного не остается за кадром.