Российских спортсменов могут допустить до Уимблдона в 2023 году

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Об отмене бана за границей задумались после большого штрафа.

Теннисистов из России могут допустить до выступления на Уимблдоне в следующем году. Об этом сообщает The Telegraph. Организаторы соревнований задумались об отмене бана для наших спортсменов после того, как получили штраф от Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Также у россиян появился шанс принять участие и в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Президент Франции считает, что на них должны присутствовать представители всех стран, а спорт не должен зависеть от политики. Заявление Эммануэля Макрона приводит глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.