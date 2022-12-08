Число жертв взрыва газа в жилом доме Нижневаторска возросло до девяти

Фото: МЧС России / ТАСС

Одна из них скончалась в ожеговом центре Югры.

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме Нижневартовска выросло до девяти — накануне стало известно о смерти 62-летней женщины, за жизнь которой боролись врачи сургутского ожогового центра.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — говорится в Telegram-канале правительства Югры, ссылающегося на местный департамент здравоохранения.

В сообщении отмечается, что сейчас в больницах региона лечение проходят еще трое пострадавших при обрушении бетонных перекрытий, из них один человек находится в крайне тяжелом состоянии — пока медики констатируют отрицательную динамику у пациента. Жизни остальных двоих ничего не угрожает, они получают медицинскую помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице.

Как известно, ЧП случилось на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря — в одной из квартир взорвался разгерметизированный газовый баллон, в результате произошло обрушение бетонных перекрытий на нижних этажах: 52 человека смогли выбраться самостоятельно, еще девяти понадобилась эвакуация. Также почти сразу стало известно о гибели шести жильцов, потом — о десяти, однако эту информацию позже опровергли.

Как сообщается на официальном сайте администрации Нижневартовска, люди, оставшиеся без крыши над головой, сейчас находятся в пунктах временного размещения, для всех организовано горячее питание, решается вопрос с расселением горожан. Параллельно ведется работа по восстановлению утраченных документов.

«Все дети дошкольного и школьного возраста учтены и будут обеспечены всем необходимым. Кроме того, сегодня в 08:00 на базе ЖЭУ развернут центр, в котором работают специалисты профильных структур, в том числе будет оказываться помощь в оформлении документов. Далее будут решаться вопросы с расселением. Уже даны соответствующие поручения», –сообщила замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская.

Что касается места происшествия, то там до сих пор идут аварийно-спасательные работы, в которых задействовано порядка 200 человек. Процесс усложняют морозы свыше 20 градусов и особенности образовавшегося завала, пояснили в муниципалитете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Башкирии из-за взрыва газа сгорели бытовка и две машины.