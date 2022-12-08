Пермская пенсионерка получила награду за помощь в поимке мошенника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Бдительная гражданка сразу раскусила преступников, но решила схитрить.

Жительница Соликамска получила награду от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Пенсионерка из Пермской области Раиса Левыкина поспособствовала задержанию телефонного мошенника.

Еще осенью женщине поступил звонок от незнакомца. Человек на другом конце провода сообщил трагическую весть: ее дочь виновата в ДТП. Анонимный мужчина призвал пенсионерку перевести ему 100 тысяч, чтобы бедная наследница не оказалась в тюрьме.

«Женщина сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, но это ее нисколько не испугало. Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию», — приводит слова пресс-службы URA.RU.

Жительница Соликамска Раиса Левыкина получила награду от имени главы ГУ МВД; Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

После этого Левыкина продолжительное время общалась с незнакомцем. В итоге оба договорились встретиться для передачи денег. В назначенное время злоумышленник стоял в указанном месте. Там-то правоохранительные органы и схватили подозреваемого.

Им оказался 38-летний житель Соликамска, ранее мужчина был судим. Впоследствии полиция задержала его напарника, 45-летнего гражданина. По версии следствия, задержанные причинили людям ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас подозреваемые задержаны, против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новые схемы обмана геймеров.