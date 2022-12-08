Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона

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Чиновники не в первый раз вызвали ожесточенные споры среди горожан решение об установке праздничной конструкции. В прошлом году им пришлось демонтировать скандальный монумент «Три кита».

Жители Челябинска вновь страдают от чересчур авторского взгляда на новогоднее убранство. Ожесточенные споры развернулись вокруг главной городской елки.

Дерево стоит как квартира-студия в центре Челябинска — 1,7 миллиона рублей. Но, по мнению многих горожан, на эту сумму скромная алюминиевая конструкция явно не тянет.

И даже тот факт, что это копия проекта известного испанского архитектора, не успокаивает. Плохая копия, говорят люди. Тем более оригинал в пять раз выше.

«Она, конечно, не очень мне понравилась. Даже когда монтировали. Какой-то артобъект… Ну сильно арт», — пожаловалась местная жительница Лилия Фаизова.

Кстати, на этом же месте год назад установили другую праздничную конструкцию — «Три кита». Она стоила десять миллионов и также не произвела впечатления на местных жителей. Разразился настоящий скандал, и монумент пришлось демонтировать.