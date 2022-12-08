В Великобритании впервые за 30 лет откроют угольную шахту и нарушат обязательства

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План Лондона по замене российских энергоносителей уже вызвал шквал критики со стороны экологов.

В Великобритании одобрено строительство первой за 30 лет угольной шахты. Таким образом власти хотят найти альтернативу российским энергоносителям.

Шахту по добыче коксующегося угля возведут в графстве на северо-востоке Англии. Эти планы тут же вызвали шквал критики. Экологи говорят, что появление шахты идет вразрез с обязательствами Соединенного Королевства в борьбе с изменением климата.