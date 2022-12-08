Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Американские журналисты развеяли миф о якобы деморализованных российских военнослужащих.

Усиление российской армии и ослабление киевского режима — эти два фактора ознаменовали переломный момент в вооруженном конфликте на Украине. Такое мнение в своей статье для Newsweek выразили политические обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. По словам экспертов, точечные удары по инфраструктуре, увеличение численности Вооруженных сил РФ, а также преимущество в боевой технике вскоре заставят Незалежную «выть».

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям с Запада, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», — пишут журналисты.

Авторы материала процитировали американского генерала, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, выступившего с заявлением на прошлой неделе: «Украина сделала все, что могла». Как только ее богатые черноземы прочно промерзнут, начнется масштабное наступление, полагают обозреватели. И если США и НАТО не дадут Киеву еще больше вооружений, Россия вернет себе Харьков, Херсон и оставшуюся часть Донбасса к следующему лету.

Журналисты отметили также, что на Украине «нет процветающей демократии». Они назвали страну бедной, коррумпированной, жестко цензурированной и не приемлющей оппозицию. Авторы статьи сравнили кампанию Киева против русского языка с действиями канадского правительства, пытающегося запретить французский в Квебеке.

«Украинские снаряды убили сотни мирных жителей на Донбассе, и появляются сообщения о военных преступлениях. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который он вряд ли сможет выиграть, не рискуя жизнями американцев», — заключили эксперты.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ввел войска на территорию Незалежной после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик и просьбы о помощи.

Очередное обострение конфликта отделившихся земель с киевским режимом грозило гуманитарной катастрофой — украинские боевики вели артобстрелы по городам. К осени Москва освободила и приняла в состав РФ по результатам референдумов республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. Незалежная продолжает контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских солдат расстреливают за отказ воевать против России. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).