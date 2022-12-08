Ничего святого: ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители

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Выжившие рассказали, что запуск ракет из «Градов» по строениям с людьми внутри — лишь часть зверств украинских боевиков.

В отчаянии боевики мстят безоружным мирным жителям. Под Лисичанском ВСУ обстреляли церковь, где укрывались десятки людей — рассчитывая, что они погибнут под завалами. И как рассказали выжившие, это лишь часть тех зверств, которые творили украинские солдаты. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин — с подробностями.

— 10 прилетов подряд?

Да, разрушили нашу гостиницу. А здесь склад был.

Мы видим, как через этот проем снаряд «Града» попал в здание. Сейчас внутри он лежит. Один из них. Здание уничтожено. Здесь стояли кровати, была мини-гостиница. Несколько подобных комнат — все уничтожено.

Здесь ночевали гости и паломники. К счастью, в момент украинского обстрела комнаты пустовали. Осколки разорвали и иконы, стоящие у входа в покои.

Направление ударов ВСУ по территории храма можно оценить по следам разрушений. Например, в административное здание они били со стороны Лисичанского НПЗ и Спорного. А сюда прилет был чисто с Белой Горы. Там тогда стояли ВСУ.

Никаких российских военных или бойцов Народной милиции на территории Свято-Тихвинского храма не было. Хотя зрителя и могут смутить вот эти зеленые ящики.

Чтобы ни у кого недопонимания не возникло о том, что здесь делают эти ящики из-под боеприпасов на территории церкви — на самом деле, военные просто помогают приходу. Вот эти деревянные ящики хороши для растопки. Их сюда свезли две недели назад и сторож Владимир может хотя бы отапливать помещения. А пока храм стоит без отопления, службы малым количеством проводят здесь.

Полгода назад храм Московского патриархата настрадался от националистов. Они стояли в соседнем здании.

«Буквально все перерыли, каждое помещение — церковь, и в подвале все. Они на нас со злобой такой реагировали», — рассказал Владимир Быстриков, служитель Свято-Тихвинского храма.

На последствия обстрелов служители уже не жалуются. Знают, насколько тяжело сейчас священникам и прихожанам православной церкви на Украине, кто ежедневно подвергается репрессиям со стороны СБУ.

«Дошли они до того, что залезли в дела церковные. Каждый человек имеет право сам выбирать, какую веру ему хочется. А они дошли до запрета Русской православной церкви», — поразился Владимир Быстриков.

И потому в этом маленьком храме молятся, каждый день молятся за освобождение. Не только оставшейся части русского Донбасса, но и всей Украины. Ведь там по-прежнему очень много тех людей, кто с немыслимой силой ждет того же самого.