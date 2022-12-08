Суррогатный алкоголь мог привести к гибели двух человек в Петербурге

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Бутылки с напитком изъяли из торговой точки на проверку.

В Петербурге расследуют гибель двух человек, предположительно, отравившихся суррогатным алкоголем.

Причем крепкий напиток был куплен вполне легально: в круглосуточном магазине недалеко от дома, где проходило застолье.

Полицейские уже побывали на месте: изъяли 25 бутылок водки такой же марки, что и была перед трагедией на столе.

Результаты экспертизы пока неизвестны. А магазин продолжает работать, будто ничего не случилось.