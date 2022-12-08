Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась кадрами с 20-летия дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Арина Меладзе отпраздновала день рождения в узком кругу самых близких.

Дочери певца Валерия Меладзе от бывшей жены Ирины исполнилось 20 лет. Арина отпраздновала день рождения в одном из московских ресторанов с самыми близкими людьми. Мама именинницы опубликовала несколько кадров с ужина в личном блоге.

«Арише 20! Лучшее время жизни еще впереди, а сегодня радость встречи, оптимизм и надежда, что все по плечу с помощью божьей!» — написала она.

На своей странице девушка также опубликовала трогательное поздравление от однокурсников. Приятели заказали для нее розовый тортик с надписью «С днем рождения, милашкинкс». Арина задула свечу, призналась в любви друзьям и тут же попробовала симпатичный десерт.

Арина Меладзе. Instagram* / irinameladze_

В браке с популярным певцом Ирина Меладзе родила трех дочерей. Их расставание произошло из-за романа артиста с экс-солисткой группы «ВиаГра» Альбиной Джанабаевой. Долгое время он встречался с исполнительницей тайно, но однажды признался во всем жене. Сказал, что у него есть женщина и даже ребенок от нее. Тем временем Джанабаева упорно скрывала, от кого родила сына Константина.

По словам Ирины Меладзе, любовница супруга всегда очень нервничала в ее присутствии. Не знавшая о романе (не)благоверного женщина никак не могла понять причину странного поведения. Но после признания мужа (он не назвал имени своей пассии) сразу все поняла. В 2014 году Валерий Меладзе развелся и тут же женился снова. Джанабаева родила ему еще двоих детей, Луку и Агату. Младшей дочке 57-летнего артиста весной исполнится два года.

Ранее, писал 5-tv.ru, брат музыканта Константин Меладзе отметил 20-ю годовщину знакомства с женой Верой Брежневой — тоже бывшей солисткой «ВиаГры». Все чаще пресса «разводит» пару в новостях. На фоне неприятных слухов певица рассказала об истинных отношениях с композитором.

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