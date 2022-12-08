Уникальные украшения XIX века: Что уже известно о найденных в Петербурге иконах

Фото, видео: 5-tv.ru

Эксперты горячо обсуждают находку и решают будущую судьбу уникальных реликвий.

Водолазы в Петербурге сегодня совершенно случайно обнаружили настоящий клад на дне Невы. Во время проведения технических работ они наткнулись на старинные оклады икон. Как такие реликвии могли оказаться в реке, и сколько могут стоить, выяснял Алексей Полторанин.

Это эксклюзивные кадры подъема старинных окладов икон со дна Невы. Водолазы вытаскивают их очень осторожно, чтобы не повредить. Металл уже настолько истончился, что рассыпается прямо на глазах.

Вот на берег вытаскивают второй предмет, следом еще один. Немного очистили — и вот уже можно прочитать надпись — Николай Чудотворец.

Водолазы нашли оклады в двух метрах от этих опор на глубине четыре метра под огромным слоем ила. Сейчас находки сушат, чтобы отдать их специалистам.

Новость о находке быстро разошлась среди музейщиков, кто-то даже не стал ждать, и сразу приехал на набережную. Беглый осмотр показывает: это действительно уникальные церковные украшения XIX века. Оклад иконы Николая Чудотворца полностью выполнен из дорогого серебра, обрамление иконы Казанской Божией матери и Феодоровской Божьей матери — из меди и латуни. Сами иконы не сохранились, они столько времени провели в воде, что попросту сгнили — на части окладов видны крохотные фрагменты древесины.

«Эти иконы скорее всего, стояли в богатом доме, могли стоять в храме богатые петербургские квартиры позволяли иметь в быту такие большие иконы, скорее всего может и храмовые. Как они оказались здесь, скорее всего, во время революции просто-напросто как-то пытались спасти спрятать», — рассказал Иван Ананьев, директор музей-квартиры Старого Петербурга.

Реликвии, видимо, сбрасывали в воду, когда повсюду начали закрывать или уничтожать храмы. Эту версию подержали и водолазы.

«Нет, не думаю, что могло течением принести, в этом месте нет течения. На этом месте практически нет, если отойти на середину реки Невы, там да, течение сильное, там да, вода сразу начинает уносить», — рассказал водолаз Владимир Глущенко.

По закону находки необходимо передать государству.

«Закон не позволяет забрать их себе, поскольку они принадлежат не только вам, а являются культурной ценностью и должны принадлежать государству, для того чтобы доступ был у всего населения у всех граждан Российской Федерации», — прокомментировал находку юрист.

Приехавшие на место правоохранители изъяли оклады и отправили их на экспертизу. После рестораторы попытаются определить и мастера, который изготовил накладные украшения. Возможно, эти старинные оклады в скором времени займут место в одном из петербургских музеев.