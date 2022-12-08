Удар сверху: В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки

В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из фигурантов дела раскаялся о содеянном.

Суд Новосибирска вынес сегодня решение по весьма неординарному и громкому делу. За убийство пенсионерки креслом сброшенным из окна седьмого этажа молодым преступникам назначили год исправительных работ.

Однажды весенним утром они решили избавиться от старой мебели, причем в чужой квартире, куда вообще-то пришли в гости. В этот момент пожилая женщина вышла на прогулку с собакой. Удар креслом оказался смертельным.

Один из любителей итальянской традиции выкидывать ненужные вещи в окно раскаялся. Видимо, это суд счел смягчающим обстоятельством и не стал приговаривать студентов к реальным срокам.