Путин ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Президент встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как раз о попытке отмены русской культуры сегодня говорил и Владимир Путин. Президент встретился с правозащитниками нашей страны. Главной темой стала конечно спецоперация на Украине. Почти сразу президента спросили — не применит ли Россия ядерное оружие. Ответ немного успокоил. Алексей Лазуренко расскажет.

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека собирается в непростые времена. Вся архитектура защиты свобод человека под серьезным ударом.

«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», — сказал Владимир Путин.

Лучший тому пример — отношение так называемых мировых правозащитных организаций к событиям на Донбассе. Новый член совета, журналист Марина Ахмедова 8 лет наблюдала за происходящим с передовой.

«В 14 году меня очень удивляло, почему мир, который называет себя цивилизованным, не обращает внимания на эти жертвы? Но потом я поняла, что люди Донбасса просто для них люди второго сорта. Ну это, конечно, было несправедливо, и я убеждена в том, что это само собой бы не остановилось», — сказала журналистка.

«Западные правозащитные организации создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России, и прежде всего других стран бывшего Советского Союза. Они не этих людей считают людьми второго сорта, а всю Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование, вот в чем дело, в этом вся проблема, и вся беда. Здесь с нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы, мы так и будем делать. И пусть никто ни на что другое не рассчитывает», — заявил президент.

И в реальном бою, и на информационном поле. Почитать интернет, и нет никакой мощи русской армии, делится уполномоченный по правам человека Свердловской области.

«Составляющая информационных фейков это то, что у нас там многие хотят уехать с фронта, что их силой удерживают, в каких-то концентрационных лагерях», — сказала Татьяна Мерзлякова.

«Это все чушь, это фейки, которые не имеют под собой никаких оснований, что хотел бы в этой связи сказать. Есть люди, которые покидают боевые позиции. Такое случалось. Но после определенного периода адаптации ребята воюют блестяще. Я уже много раз говорил, они действительно герои и достойны того, как вы сказали, чтобы к ним также относились после возвращения», — сказал глава государства.

Это еще и лучший ответ на слухи про новую волну мобилизации.

«Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще, они до сих пор на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку, если можно сказать, это так называемый боевой резерв, половины из всех мобилизованных, в этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла», — ответил Владимир Путин.

А вот что будет с нынешней Украиной — большой вопрос. Десятилетия русофобии при полном попустительстве западных наставников подвели Киев к опасной черте.

«Националистические элементы Польши спят и видят вернуть эти территории в Польшу. Гарантом суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла быть Россия, которая и способствовала тому, что Украина эти территории после Второй мировой получила, по решению Сталина, но это уже дело самих украинских политиков. Будущих, конечно, нынешние мало чего понимают и не думают об этом. Хотя некоторые уже начинают задумываться», — сказал президент.

Даже с теми, кто борется сейчас с русской культурой, президент призывает не связываться. Они сами себя уже наказали.

«Просто дураки те, кто вводит такие ограничения. Ну они сами себя, сами себя лишают части мировой культуры. Я, честно говоря, даже не знаю, нам нужно ли как-то противодействовать этому. Почему? Потому что те, кто это делают, явно враги нашей страны, они своими действиями сами наносят себе ущерб», — порассуждал российский лидер.

Россия — важный фактор глобальной безопасности. В этом нам помогает, в том числе, и ядерный потенциал.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны, но мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру», — заявил президент.

Ответственность за нарушение персональных данных должна быть жестче, советуют общественники. Врачи напоминают про нагрузку и зарплаты медиков в поликлиниках. Путин отвечает, что в этом вопросе многое изменится уже меньше чем через месяц.

«В центральных районных больницах, в районных больницах, и в системе скорой медицинской помощи дополнительные выплаты от четырех с половиной до восемнадцати с половиной тысяч рублей. Я просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января», — сказал президент.

Но через два часа снова вспоминают о Донбассе. Елизавета Глинка одной из первых стала вывозить детей из-под огня. В ее фонде и сегодня помогают донецким врачам.

«Они просили вам передать, что они работают, что они будут работать, что они считают себя гражданами России с четырнадцатого года, и они ни о чем не просят», — сказала представитель фонда.

«Люди, которые работают, а особенно работают в таких тяжелых условиях, они люди особого склада, особого характера, особой мотивации, безусловно, благородной. Они ничего не просят, но они полностью должны в ближайшее время войти в наше поле правовое, в поле социальной защиты», — сказал Владимир Путин.

В этом ведь тоже была цель спецоперации на Донбассе. Результатов которой помогает добиться сплоченность российского общества.