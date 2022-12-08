Несмотря на украинцев: В итальянской опере продолжают ставить русских классиков
Новый сезон театра La Scala открылся оперой Мусоргского «Борис Годунов»
Фото, видео: 5-tv.ru
Оперу «Борис Годунов» в Милане посетила даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с президентом и премьером Италии.
Милан этим вечером оказался в центре политического скандала. Легендарная «Ла Скала» открыла сезон c особым русским акцентом. Вновь, как и в далеком 79-м — на сцене «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.
Украинские дипломаты тут же назвали оперу пропагандой и потребовали запретить, но получили отказ.
Сторонники Киева пытались сорвать представление, устроив акцию протеста у входа, но их оттеснила полиция.
Итальянцы не дали развернуться и экоактивистам, облившим фасад памятника неоклассицизма краской. Здание отмыли, зеленых — разогнали.
Недовольство проукраински настроенных граждан похоже нисколько не смутили и главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен этим вечером отправилась слушать Мусоргского — вместе с президентом и премьером Италии.
Между тем, в самой «Ла Скала» решили не ограничиваться одним русским классиком. Впереди балеты Чайковского — «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».