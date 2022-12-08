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Оперу «Борис Годунов» в Милане посетила даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с президентом и премьером Италии.

Милан этим вечером оказался в центре политического скандала. Легендарная «Ла Скала» открыла сезон c особым русским акцентом. Вновь, как и в далеком 79-м — на сцене «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Украинские дипломаты тут же назвали оперу пропагандой и потребовали запретить, но получили отказ.

Сторонники Киева пытались сорвать представление, устроив акцию протеста у входа, но их оттеснила полиция.

Итальянцы не дали развернуться и экоактивистам, облившим фасад памятника неоклассицизма краской. Здание отмыли, зеленых — разогнали.

Недовольство проукраински настроенных граждан похоже нисколько не смутили и главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен этим вечером отправилась слушать Мусоргского — вместе с президентом и премьером Италии.

Между тем, в самой «Ла Скала» решили не ограничиваться одним русским классиком. Впереди балеты Чайковского — «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».