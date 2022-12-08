Мегарейд на грани фарса: что известно о пресечении госпереворота в Германии

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Службы безопасности ФРГ пытаются выдать свою масштабную операцию за борьбу с путчистами. Однако на деле она похожа на попытку отвлечь внимание общественности от более важных проблем.

В Германии накрыли целую банду сектантов, которые планировали в стране госпереворот. Сами они называют себя «гражданами второго Рейха». Германию признают исключительно в границах 1937 года. Тогда в нее входили так называемые Восточные земли, включая часть Польши или, например, нынешнюю Калининградскую область.

Руководил всей этой шайкой некто Генрих XIII из дворянского рода Ройссов. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин попробовал разобраться, откуда все это взялось.

Даже не государство в государстве, а целое королевство со своим королем. Они не признают действующее немецкое законодательство, не платят налоги, сами себе выдают альтернативные паспорта и водительские удостоверения.

Чудаковатое движение этаких «имперцев» известно еще с 80-х годов. Любители и кайзера, и фюрера, и великой Германии — в общем, вбирают в себя и свою голову сразу все сомнительные традиции.

Представленные на суд общественности планы путчистов в самом деле поражают воображение — свергнуть Шольца вместе со всем его правительством, а заодно штурмом взять Бундестаг.

Три тысячи тяжеловооруженных полицейских предотвращают в Германии ни много ни мало госпереворот — врываясь в дома и квартиры сторонников теории заговора, ковид-диссидентов и тех, кого власти окрестили «врагами демократии».

«Это, очевидно, одна из самых крупных террористических организаций, существовавших в более правой идеологии за последние годы. В любом случае, насколько я могу судить, это худшее, что мы видели до сих пор в этой среде», — заявил министр внутренних дел Баварии Йохим Херманн.

Действительно пугающая спецоперация, когда стране на самом деле что-то грозит. Но как будто бы на грани фарса.

«Они планировали создать новое государственное устройство с помощью „военной силы“, которая ко всему прочему, должна была лечь в основу новой германской армии. В том числе при участии бывших военных Бундесвера», — сказал генпрокурор Германии Петер Франк.

Хоть какой-то весомости этой истории добавляет титулованность задержанных. Среди них: действующий судья и бывший член Бундестага, экс-сотрудник элитного военного подразделения Бундесвера и 71-й принц Генри XIII из знатного рода. Он же якобы главарь путчистов, а еще дружен с Россией. Да и среди арестованных сегодня, по официальным заявлениям, есть россиянка. Что сразу же дало повод отыскать еще и пресловутый российский след — как всегда, в искаженном виде.

«Принц Генри XIII — джентльмен. И он действительно выступает за дружбу с Россией. Но именно немецко-российскую дружбу, ни на какие другие идеи он не подписывался. Мы не говорили о восстании и подготовке к нему. Речь всегда шла только об оппозиции, только о гражданском сопротивлении, а не о чем-то незаконном», — заверил политолог Кристоф Херстелт.

Но вот у германских служб безопасности другие представления. Если бы не этот мегарейд, немцы — того и гляди — проснулись бы сегодня в другой стране. И не то, чтобы это совсем нереализуемо. В разгар пандемии национальный парламент едва не пал под напором протестующих против ограничений.

Тогда никакие спецотряды федеральной полиции не спешили на помощь. А сегодня они с шести утра успели арестовать в 11 землях два с половиной десятка человек, называющих себя «рейхсбюргерами». В общей сложности, официальные власти насчитывают уже 21 тысячу таких странных граждан в Германии.

Но даже учитывая все это, прошедшие рейды больше были похожи на подавление чьих-то фантазий, чем госпереворота. Спецоперация по отвлечению внимания от более насущных проблем.