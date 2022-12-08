Волочкова в коротком платье монашки объявила об уходе монастырь с Хрусталевым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Эпатажная балерина повесила на шею огромный крест и обняла шоумена. Поклонники раскритиковали ее за слишком откровенный наряд, ведь знаменитость известна частыми походами в храмы.

Балерина Анастасия Волочкова облачилась в монашескую рясу и повесила огромный крест на шею. Длина наряда говорила сама за себя — уж если и собралась звезда в церковь, то в какую-то особенную, где служители и прихожане не упадут в обморок от вида голых ног на высоченных каблуках. Фото в образе развратной монахини, да еще и с мужской рукой на талии, танцовщица опубликовала в соцсетях.

«Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности узнаете позже», — подписала кадр Волочкова.

Рядом с балериной в красном пиджаке и дерзком котелке стоял телеведущий и юморист Дмитрий Хрусталев. Вероятно, снимок был сделан в гримерной или за кулисами шоу, в котором приняли участие артисты.

Анастасия Волочкова и Дмитрий Хрусталев. Instagram* / volochkova_art

Несмотря на образ озабоченной служительницы божьей, ставший уже абсолютным клише, Волочковой удалось в очередной раз удивить публику. В первую очередь, конфликтом — она так часто посещает храмы и говорит о своей вере, что подобной выходки фанаты просто не ожидали.

«Богохульство какое-то!»

«Либо трусы наденьте, либо крест снимите!»

«Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое?»

«Утром монашит, вечером ералашит!»

«И это тот человек, который выкладывает фото из храмов, церквей, вся такая „святая“ и „чистая“…» — возмущались подписчики Волочковой.

Многие пользователи сети увидели в посте балерины прямое оскорбление чувств верующих. Они призвали соответствующие государственные органы отреагировать. Другие встали на защиту знаменитости, подчеркнув, что артистам приходится исполнять разные роли, и их личные религиозные убеждения с работой на сцене могут быть не связаны. Христианские же принципы таковы, что и неодетых, и сидящих в шпагате за столом, и меняющих молодых бойфрендов раз в неделю бог может принять в райские кущи. Но молиться придется много.

Анастасия Волочкова, впрочем, не скрывает, что мирские страсти одолевают ее нежную душу. Как писал ранее 5-tv.ru, балерина наконец ответила на слухи об алкоголизме. Неоднократно публика и пресса заставала звезду навеселе. Танцовщица рассказала, из-за чего в свое время пристрастилась к спиртному, и как поборола зависимость.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.