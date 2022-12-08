Ледяные дожди и потепление: метеоролог рассказал, как изменится погода к выходным

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В Москве и ближайших регионах выпадет до половины месячной нормы осадков.

К концу недели атмосферные процессы над Европейской частью России изменятся кардинальным образом. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, морозный антициклон уступит место циклонам южного происхождения.

«Погоду они принесут сложную, но очень разнообразную. Южнее, в Курске и Белгороде, 9 и 10 декабря возможны ледяные дожди. С 12 декабря взлет температуры до +6-8 градусов. Приход ледяных дождей в Воронеж и Тамбов прогнозируется в субботу, 10 декабря. В воскресенье они дотянутся до Саранска и Арзамаса, и могут идти двое суток», — рассказал метеоролог.

Он также предупредил, что в этих регионах ожидается максимальное осложнение дорожного трафика.

Жителей Москвы к концу недели ждут сильнейшие снегопады. От Брянска и Смоленска до Москвы и Владимира может выпасть до половины месячный нормы осадков. Ожидается, что высота сугробов вырастет на 15 сантиметров.

Столица сейчас бьет погодные рекорды, так холодно не было около 20 лет. Температура на семь градусов ниже нормы. 5-tv.ru также рассказывал, что арктический холод накрыл и регионы России.