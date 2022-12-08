Бородина вступилась за беременную Орлову, которую Довлатова обвинила во лжи

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Слух о якобы накладном животе 45-летней певицы настолько окреп, что обсуждается уже не только фанатами, но и другими знаменитостями.

Телеведущая Ксения Бородина заступилась за свою беременную подругу и коллегу по «Дому-2» Ольгу Орлову. Певица беременна в 45 лет, в феврале она ждет появления на свет дочери. Но благостное ожидание регулярно омрачается критикой, сплетнями и даже претензиями со стороны. В соцсетях поговаривают, что на самом деле ребенка артистке вынашивает суррогатная мать, а живот — накладной! Неужели зрелая женщина решила притвориться беременной? Зачем?

Вопросы не однозначные, но интересные не только праздным обывателям. Ситуацию взялась прокомментировать радиоведущая Алла Довлатова. Она публично выказалась и осудила Орлову, так как сочла сплетни о накладном животе неслучайными. Несколько раз в ее посте в личном блоге прозвучала мысль, мол, врать нехорошо, и если не можешь родить самостоятельно, говори правду, а не вводи публику в заблуждение.

«Не осуждаю Олиных поклонников. Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все… Если помогает суррогатная мать, я считаю, нужно честно об этом говорить. Иначе не будет доверия у аудитории», — написала Довлатова.

Бородина в своем возмущении вспомнила все основные ругательства и набросилась на радиоведущую, которая, к слову, сама родила ребенка в 43 года. Два года разницы в возрасте — и уже сомнения в искренности. Одно дело, заметила звезда «Дома-2», когда оскорбительные вещи о будущей матери говорят завистливые менее успешные женщины, другое — публичные личности с идентичным опытом.

«Зачем вы трогаете беременную? Вы в какой момент в зверей все превратились? Довлатова, вам что, хайпа захотелось? Именно такого? Вы родили в 43, а Оля в 45 что, хуже? Или вы не сами рожали и поэтому теперь во всех вам чудится обман? Позор!» — заявила Бородина.

Беременность 45-летней Орловой не дает покоя ни фанатам, ни звездным коллегам. Instagram* / borodylia

Телеведущая вспомнила и свою беременность. В этот период ее целенаправленно травили, создавали целые сообщества в соцсетях, где обсуждали, обижали, издевались. Месяцы ожидания малыша были наполнены сообщениями об изменах мужа и проклятиями. Выстоять перед такой атакой под силу не каждому, уверена Ксения Бородина. Она призвала публику и коллег быть человечнее и с уважением относиться к материнству. Ольга Орлова скандал предпочла не комментировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Орлова собралась помирить родственников покойной подруги Жанны Фриске с ее бойфрендом Дмитрием Шепелевым. Много лет родители певицы не общаются с внуком из-за запрета его отца.

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