Будет самоизоляция? Возможна ли пандемия из-за «свиного» гриппа

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По информации Роспотребнадзора, в России стремительно растет заболеваемость гриппом. Ждать ли нам пандемию, как с ковидом, или обойдется?

О том, может ли штамм «свиного» гриппа вызвать пандемию, как в 2009 году, для aif.ru рассказал кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

По его словам, нынешний вирус гриппа не полностью идентичен тому, который вспыхнул 13 лет назад.

«С тех пор он (вирус — Прим. ред.) прочно обосновался в ежегодных эпидемических сезонах и был привычным до 2020 года. К тому же, ежегодно обновляемые вакцины учитывали его, и выпущенные в нынешнем году вакцины также совпадают с ним по составу. Поэтому, такой грипп скорее всего, не будет столь тяжелым и массовым, как в 2009 году», — объяснил врач.

Но грипп могут тяжело переносить те, кто раньше с ним не сталкивался и не прививался. Например, дети, которые из-за пандемии COVID-19 мало контактировали с людьми и меньше встречались со многими вирусами и бактериями. Теперь им предстоит «познакомиться» с ними естественным путем. Это называют «иммунным долгом».

«Поэтому родителям надо быть более настороженными к состоянию детей, особенно на первом году жизни. Чтобы не допустить тяжелого течения гриппа, нужно привить всех членов семьи, включая и ребенка, если ему уже исполнилось 6 месяцев. Это защитит и от других штаммов гриппа, так как они тоже могут вызывать тяжелое течение с осложнениями», — отметил Коновалов.

По его словам, от последствий гриппа в мире ежегодно умирает до 645 тысяч человек. Это происходит не только из-за летального исхода на фоне острой инфекции, но и из-за осложнений после выздоровления. Больные после гриппа заболевают от пневмонии, инфарктов и инсультов. Также грипп обостряет течение других хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав предупредил россиян о необходимости ношения масок из-за роста заболеваемости гриппом.