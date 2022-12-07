Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России

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По словам первой леди Украины, никто из родных уже не поддерживает с ней связь.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала изданию The Times о том, что в России у нее есть родственники, с которыми она оборвала все связи сразу после 24 февраля.

По ее словам, абсолютно никто из ее родственников и знакомых даже не попытался узнать у нее после начала спецоперации на Украине, жива ли она и все ли в порядке с их семьей.

«Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей, твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, жив ли ты еще. Я думаю, что такие отношения закончились», — заявила Зеленская.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как российский депутат рассуждает на тему, останется ли Украина как страна или исчезнет с лица Земли. Какое будущее ждет президента Незалежной Владимира Зеленского? По словам политика Дмитрия Носова, ему очень обидно за Украину, как страну.