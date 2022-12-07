На подпольной ферме в Москве изъяли 7 тонн морских деликатесов

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Документы на всю продукцию были фиктивными.

Морские деликатесы на 26 миллионов рублей не попадут на новогодний стол россиян. В Москве на складе обнаружили шесть с половиной тонн краба, а также около 300 килограммов морского гребешка.

Документы на продукцию были фиктивными, поэтому всю партию изъяли. Операцию провели полицейские совместно с Росрыболовством. В отношении предпринимателя, который собирался продать немаркированную партию, возбудили уголовное дело.