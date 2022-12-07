Один человек погиб из-за пожара в главном универмаге в Ельце

Фото, видео: 5-tv.ru

На месте ЧП пожарные обнаружили тело женщины. Личность погибшей устанавливается.

Еще один крупный пожар несколько часов тушили в Ельце. Полыхнул главный универмаг города — Дом торговли.

Из здания эвакуировали 50 человек — сотрудников и посетителей. Но без жертв не обошлось. Пожарные обнаружили тело женщины, ее личность — устанавливают.

Очевидцы говорят, что возгорание началось в кафе на втором этаже. Из окон повалил густой дым. Здание построено в 80-е годы прошлого века, 12 лет назад его полностью реконструировали.