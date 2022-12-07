Композитор Андрей Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Именно 6 декабря центр Донецка подвергся одному из самых сильных обстрелов со стороны ВСУ.

Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами», — написал он.

Пушилин отметил, что знаком с музыкантом с молодости и они прошли вместе через многое.

«Много под гитару спето душевных песен… Я буду тебя помнить, брат. Тебя будет очень не хватать…» — написал врио главы ДНР.

Напомним, именно 6 декабря центр Донецка подвергся одному из самых сильных обстрелов: ВСУ выпустили по территории 130 боеприпасов. В итоге среди погибших — не менее четырех человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Пирогова приезжала с гуманитарными миссиями в города Донбасса, организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети Республики» и вела Telegram-канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.