Путин: украинских солдат массово расстреливают за отказ воевать

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Киевский режим придерживается позиции «расстрел на месте», если его граждане не хотят идти в бой.

На Украине регулярно проводятся массовые расстрелы собственных солдат, желающих покинуть боевые позиции. Такое заявление сделал президент Российской Федерации на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам главы государства, расстрелы националисты проводят публично, в несколько рук.

«По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук», — сообщил Владимир Путин и особо подчеркнул, что о подобных зверствах в рядах армии России и речи быть не может, а любые сообщения на эту тему являются ничем иным, как очередными фейками киевского режима.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России.