Путин о борьбе за интересы РФ: «Мы будем делать это всеми имеющимися средствами»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Путин заявил, что Россия всегда будет ориентироваться на мирные средства.

Владимир Путин пояснил, что Россия будет продолжать вести последовательную борьбу за свои национальные интересы всеми имеющимися средствами. Об этом он сообщил на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.

По словам главы государства, России сейчас приходится иметь дело с такими западными правозащитными организациями, которые считают жителей Донбасса людьми второго сорта, а Россию — страной второго сорта, у которой даже нет права на существование.

Путин заметил, что это наблюдалось на протяжении всей истории, тем не менее, сегодня наблюдается особенно яркое проявление такого отношения к стране.

«Будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — заявил лидер страны.

Традиционная встреча Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, что Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России.