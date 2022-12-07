Телеканал «Известия» расширяет региональное вещание и усиливает свое присутствие в Петербурге

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В 2022 году телеканал провел значительное переформатирование эфира, введя новую верстку эфира и новые формы выдачи информации.

С 7 декабря 2022 года информационный телеканал «Известия» начал вещание в аналоговом пакете самой крупной кабельной сети города Санкт-Петербург — ПАО «Ростелеком». Таким образом он станет доступен для более 70% населения города. Зрители смогут смотреть телеканал «Известия» на 42-й кнопке в аналоговой сети Ростелекома.

По итогам 10 месяцев 2022 телеканал «Известия» стал лидером в сегменте новостного тематического вещания среди частных информационных каналов*. Ранее в течение 2021 года телеканал показал в своем сегменте самый значительный прирост аудитории в сегменте тематического новостного вещания, увеличив долю на 50%**, и продолжил последовательно наращивать свои аудиторные показатели в 2022 году. Старт вещания в аналоговом пакете Ростелекома в Санкт-Петербурге позволит телеканалу значительно нарастить свои показатели по охвату аудитории.

В 2022 году телеканал «Известия» провел значительное переформатирование эфира, введя новую верстку эфира и новые формы выдачи информации. В несколько раз выросло производство оперативной инфографики. В результате нововведений количество выдаваемых в эфир новостей и уникального контента увеличилось в 3 раза, кардинально выросла оперативность выдачи материалов, в полтора раза вырос общий хронометраж производимого уникального контента.

Телеканал «Известия» вещает в круглосуточном режиме и направлен на быструю визуальную подачу информации. Новости сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть их на различных устройствах даже без звука. В контент канала внедрена и объемная инфографика, а также 3D-модели, съемки камерой 360°.

Новости появляются в эфире незамедлительно благодаря широкой корреспондентской сети МИЦ «Известия».

Новостной телеканал «Известия» входит в «Национальную Медиа Группу». Он транслирует контент МИЦ «Известия» на всей территории РФ с августа 2017 года. Канал присутствует в сетях крупнейших операторов.

* Mediascope, TV Index Plus, Россия 100 тыс.+, 4+, период 01.01.2022 по 31.10.2022

** Mediascope, TV Index+, Россия 100 тыс.+, Все 4+, 01.01.2020 — 31.12.2021