Путин назвал точное число мобилизованных, находящихся в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В рамках призыва на обучение и дальнейшую службу всего было отправлено 300 тысяч граждан.

В настоящее время в зоне непосредственного проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины находится 150 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В рамках призыва на обучение и дальнейшую службу всего было отправлено 300 тысяч граждан. URA.RU также отмечает, что слухи о второй волне мобилизации абсолютно необоснованны — это откровенные фейки. Никакой необходимости сейчас в этом нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, при каком условии Россия будет точно готова к переговорам с Украиной.