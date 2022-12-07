«Отправили на проверку»: представитель Киркорова о состоянии его отца
Представитель Киркорова опровергла слухи о диагнозе 90-летнего Бедроса Киркорова
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, 90-летнего Бедроса Киркорова увезли из дома на скорой.
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала состояние здоровья его отца Бедроса Киркорова. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru Екатерина Успенская подтвердила, что 90-летнему Бедросу вызвали скорую, но диагноз еще не поставлен.
По словам Успенской, Бедрос Киркоров направился в клинику, где пройдет обследование у специалистов. Но в больницу его еще не положили и о точном диагнозе говорить пока рано.
«Да, Бедросу вызвали скорую, чтобы отвести в больницу и проверить состояние здоровья. Он еще в пути, а еще все диагностировали. Вызвали скорую и отправили на проверку к доктору», — объяснила представитель артиста.
Несколькими часами ранее появилась информация, что Бедрос Киркоров якобы был госпитализирован из-за пневмоторакса, или другими словами, проблем с легкими.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские активисты потребовались запретить въезд в США Филиппу Киркорова из-за роскошного особняка и любви к России.