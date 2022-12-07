«Отправили на проверку»: представитель Киркорова о состоянии его отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, 90-летнего Бедроса Киркорова увезли из дома на скорой.

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала состояние здоровья его отца Бедроса Киркорова. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru Екатерина Успенская подтвердила, что 90-летнему Бедросу вызвали скорую, но диагноз еще не поставлен.

По словам Успенской, Бедрос Киркоров направился в клинику, где пройдет обследование у специалистов. Но в больницу его еще не положили и о точном диагнозе говорить пока рано.

«Да, Бедросу вызвали скорую, чтобы отвести в больницу и проверить состояние здоровья. Он еще в пути, а еще все диагностировали. Вызвали скорую и отправили на проверку к доктору», — объяснила представитель артиста.

Несколькими часами ранее появилась информация, что Бедрос Киркоров якобы был госпитализирован из-за пневмоторакса, или другими словами, проблем с легкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские активисты потребовались запретить въезд в США Филиппу Киркорова из-за роскошного особняка и любви к России.