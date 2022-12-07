Просто пиар-ход? Нарколог не поверил в попытки Успенской отказаться от алкоголя

Нарколог Шуров не поверил в полный отказ Успенской от алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

Алкоголь вызывает массу неприятных и опасных последствий: от проблем с сердцем до цирроза печени.

Любовь Успенская в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, что отказалась от вредных привычек, в том числе и от алкоголя. Нарколог Василий Шуров оценил эту идею и пояснил, насколько это полезно и какие есть варианты отказа от пагубной привычки в принципе.

В первую очередь, считает врач, в идеале любому человеку нужно полностью отказаться от напитков с градусами.

«Если у человека есть алкогольная зависимость, существует только единственный вариант ее преодолеть — это полный отказ от алкоголя. Тотальная трезвость. Потому что первая рюмка, как правило, является стартовой», — говорит Шуров.

Алкоголь вызывает массу неприятных и опасных последствий. Например, повреждения мозга, проблемы с печенью, переходящие в цирроз. Более того, при регулярном употреблении алкоголя, повреждаются все органы.

«Организму совершенно не нужен алкоголь. Ни в каких количествах, он не обладает никакой ценностью», — добавил врач.

Ведь когда человек прекращает пить, у него восстанавливается работа центральной нервной системы, улучшается память, внимание, сон, восстанавливается работа печени, перестают прогрессировать заболевания сердца. Что может быть лучше?

А что касается известной артистки Любови Успенской и ее отказа от вредной привычки, то нарколог уверяет, что все это — пиар-ход.

«Учитывая имидж и статус Успенской, то, что она завязала с алкоголем — это просто пиар-ход, лишний раз о себе напомнить. Тут я могу вспомнить народную мудрость: „Цыплят по осени считают“, давай мы понаблюдаем за Любовью успенской и за ее трезвостью», — заключил Шуров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Любовь успенская отказалась даже от секса.