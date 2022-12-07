Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Врачи должны тщательно наблюдать за состоянием пациента и регулярно проверять здоровье легких. У известного артиста довольно сложный диагноз.

Пневмоторакс, который, по данным источников, диагностировали у Бедроса Киркорова, может произойти из-за травмы в области легких. Например, пробитие легкого ребром. Также бывает буллезный пневмоторакс, закрытый, открытый и напряженный. Об этом сообщил врач-терапевт Владимир Осадчий в беседе с 5-tv.ru.

«Как его (пневмоторакс — Прим. ред.) можно заподозрить? Это слабость, одышка у человека сразу же, низкая сатурация. В таких случаях пациент сразу госпитализируется. Делается рентген области грудной клетки, а также узи плевральных полостей. Выделяется очаг, где происходит пневмоторакс, делается сорокальный прокол и выпускается воздух», — объяснил Осадчий.

По словам эксперта, после выпускания воздуха назначается антибиотикотерапия. Врачи должны тщательно наблюдать за состоянием пациента и регулярно проверять здоровье легких. Причины пневмоторакса, как буллезного, так и посттравматического — бывают абсолютно разные. После лечения на легких остаются рубцы, которые называют фиброзами.

«Фиброз, — это, скажем грубо, шрам. То есть какая-то часть легких все равно уже страдает и перестает работать в полном объеме. Это может быть полоска какая-то, может быть более широкая, поэтому все равно следствие оставляет на легких», — рассказал специалист.

При этом Осадчий отметил, что пожилой возраст отца Филиппа Киркорова не должен негативно сказаться на выздоровлении. Все зависит от того, есть ли у Бедроса Филипповича другие заболевания легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Киркорова заметили слезы на глазах во время выступления.