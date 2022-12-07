Фото, видео: www.globallookpress.com / Pau Venteo; 5-tv.ru

Те, кто хотел убежать из Украины, — уже убежали, а те, кто за Россию — остались. Какое будущее ждет президента Незалежной Владимира Зеленского?

Депутат Государственной Думы Дмитрий Носов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, останется ли Украина как страна. По словам политика, ему очень обидно за Украину, как страну.

«Сначала, помните, это была Оранжевая революция, в 2004 году. Потом не государственный переворот, где просто захват власти произошел — майдан, так называемый, в 2014 году. Украина потеряла Крым, потому крымчане сказали мы больше не хотим быть в Украине. И ушли в Россию», — заявил Носов в рамках мероприятия, посвященного празднованию десятилетия Книги рекордов России.

Носов указал, что именно вопиющие действия киевского режима вызвали историю с Донбассом.

«У меня работали многие друзья там, и все говорят следующее: те кто хотел убежать — они убежали. Ну, то есть те, кто были за Украину — они ушли, а те кто за Россию — они остались. И они реально хотели в состав России вернуться. И поэтому эти референдумы показали настоящее мнение», — добавил депутат.

По мнению Носова, все произошло из-за президента Украины — Владимира Зеленского.

«И что получается — из-за действий такого „недополитика“, неглубокого, не дальновидного, страна потеряла уже 25 процентов территории. Радуемся ли мы этому — не знаю, надо у каждого спросить», — заключил Носов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кризис на Украине в итоге завершится за столом переговоров, а лидер Незалежной Владимир Зеленский пробудет на своем посту максимум еще шесть месяцев.