Пушилин сообщил о ежедневном продвижении военных РФ на угледарском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в районе Павловки, освобожденной российскими войсками.

Российские войска каждый день продвигаются на угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На угледарском направлении продолжается освободительная операция. Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно», — заявил он журналистам в ходе Татарстанского машиностроительного форума.

До этого Пушилин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать силы ДНР в районе Павловки. Освобождение этого села стало очередным шагом к выходу на Угледар — наиболее значимое сейчас направление, подчеркнул врио главы ДНР.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что армия России стремительно продвигается, занимая важнейшие рубежи, на краснолиманском направлении. Там ВСУ несут большие потери — только за сутки были уничтожены более 130 украинских военнослужащих и много боевой техники. В числе прочего на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет для HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом.