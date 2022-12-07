«Уничтожаем на месте»: как обучают саперов в зоне СВО

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Боец с позывным «Верный» рассказал, в чем заключается главная сложность работы сапера.

Саперы 155-й бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота, участвующие в спецоперации, рассказали, что украинские боевики ведут за ними настоящую охоту.

Так, по словам бойца с позывным «Верный», есть информация, что за каждого убитого российского сапера «укронацистам выплачивают премию в 5000 долларов США».

«Страх — это нормально на войне. Без страха никуда. Если нет страха, то можно пойти на необдуманные действия. В основном мы не разминируем, а уничтожаем мины на месте. Многие из них дополнительно оборудованы „секретками“ и разминировать их опасно. Вот и уничтожаем», — цитирует сапера URA.RU.

«Верный» рассказал, что он артиллерист, но в зоне СВО пришлось переквалифицироваться в саперы. Опыта набирался уже в ходе боев, обучаясь у командиров и старших товарищей. Кое-что освоил самостоятельно.

Боец говорит, что совершил уже более пятнадцати боевых выходов, даже со счета сбился. Самое главное, по его словам, — не поддаваться панике: «страх улетучивается, и в бой уже идешь на характере». Сложнее всего — работать под огнем, так как за саперами постоянно наблюдают, по ним «работает» артиллерия.

«Мы как связисты — и в грязь, и в снег таскаем на себе мины, порой без прикрытия. Легко не бывает» — признался сапер.

Тем, кто только собирается в зону СВО, «Верный» посоветовал набраться духа и запастись терпением, а их близким — не переживать и верить, что бойцы вернутся с победой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показал, как саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ.