Американцы потребовали запретить Киркорову въезд в США из-за особняка

Активисты из США потребовали запретить въезд в США Киркорову и Михайлову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В список неугодных Штатам российских артистов также попал Стас Михайлов.

Активисты из Нью-Йорка потребовали у правительства США запретить российскому артисту Филиппу Киркорову въезд в США. Соответствующие жалобы направили в Министерства юстиции и финансов, а в интернете появился сбор подписей недовольных американцев. К слову, в петицию вошел и другой известный артист — Стас Михайлов.

Как стало известно, активистов возмущает особняк российского короля. По их мнению, Киркоров не имеет право владеть недвижимостью в Штатах и одновременно поддерживать специальную военную операцию России по защите Донбасса.

К слову, роскошный загородный особняк во Флориде Филипп Киркоров приобрел за собственные деньги. Дом площадью 800 квадратных метров оценивается на американских рынках в десять миллионов долларов (примерно 630 миллионов рублей).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Филиппа Киркоров заметили слезы на глазах прямо во время выступления.