Отрубили палец и проткнули легкое: военные РФ рассказали о кровавых пытках ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

Вернувшиеся из плена российские солдаты поделились, как их регулярно истязали националисты.

Российские военные рассказали о жестоких пытках в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о возвращении из плена 60 военнослужащих. Солдаты были доставлены самолетами в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Мужчинам необходима помощь, ведь в украинском плену их зверски пытали током, простреливали ноги и отрезали пальцы. Следственный комитет РФ поделился рассказами нескольких военных о кровавых пытках, которым их подвергли украинские националисты.

Так, один солдат рассказал, что попал в плен с простреленной рукой. В ходе допроса его били арматурой, а потом сломали челюсть, раздробили несколько ребер и проткнули легкое. Из пистолета прострелили обе ступни. Еще один мужчина поделился, что его допрос начался сразу с удара ножом в ногу. Пока мужчина истекал кровью, ему задавали вопросы, постоянно избивая железной каской или прикладом. Когда от израненного солдата не выходило ни слова, националисты втроем повалили его на ледяной пол, пока четвертый отрубил ему палец. Таким его и кинули в подвале.

Третий солдат рассказал, что пособники киевского режима узнали о его семье и угрожали жестокой расправой близким, если он не будет работать на разведку ВСУ. Ко всем военным националисты применяли регулярные истязания электрическим током.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что говорят о зверском режиме в рядах ВСУ украинские пленные.