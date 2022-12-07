Сертификаты и сувениры: универсальные новогодние подарки для друзей и близких

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При выборе презента нужно ориентироваться на интересы человека и собственный бюджет.

Что подарить близким на праздник, если у них все есть? На этот вопрос специально для Газета.ру ответил генеральный директор компании подарочных сертификатов Илья Ефимов.

По его мнению, оптимальный вариант подарка для близкого человека — презенты для дома и уюта. Например, домашний текстиль, посуда, мягкий плед.

«К тому же, для некоторых важнее не сам подарок, а эмоции, который он за собой несет. Подумайте над наполнением, оформлением подарка, и обязательно — над интересным поздравлением», — отметил эксперт.

Второй универсальный презент — подарочные карты. Это может быть сертификат одного бренда или мультибрендовый продукт, в зависимости от вашего бюджета.

«У каждой из них есть определенный номинал, который ваши близкие могут потратить для покупки товаров для дома, спортивного инвентаря, косметики, украшений и других продуктов. Так, у вас будет больше шансов попасть в предпочтения дорогого человека и не потратить много денег», — порекомендовал Илья Ефимов.

Если все-таки не получается найти нужный подарок, можно выбрать самый просто способ — подарить деньги. Эксперт рассказал, как преподнести такой презент оригинально — вместо обычного бумажного конверта подарить предоплаченную банковскую карту. По мнению Ефимова, такой подход может удивить.

«Это безымянные карточки, которые не привязаны к конкретному лицу. На них можно зачислить определенную сумму, например, десять тысяч рублей, и использовать для любых трат. Когда все средства будут потрачены, карту можно выбросить», — объяснил эксперт.

Он также советует присмотреться к уютным сувенирам для подарка родителям, а друзьям подарить что-то творческое с новогодней атмосферой.

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