В Германии раскрыли крупнейший в истории страны заговор против правительства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow; 5-tv.ru

По итогам масштабного расследования задержаны 25 человек.

Крупнейший заговор в истории Германии раскрыли спецслужбы страны. Задержаны 25 человек — они собирались устроить государственный переворот и штурмом взять Бундестаг. Это правые экстремисты, которые хотят создать свое правительство во главе с наследником прусских князей.

Обыски прошли по десяткам адресам по всей стране. В группу заговорщиков входили политики, бывшие военные и бойцы спецподразделений. Сообщается, что среди задержанных есть и гражданка России. Наше посольство уточняет эту информацию.