Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани

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В результате ЧП чудом удалось избежать погибших и пострадавших.

В Казани взрыв частично разрушил двухкомнатную квартиру на 16-м этаже жилого дома. Причина ЧП достаточно необычна, тем более для современного жилого комплекса — разгерметизация самогонного аппарата.

В окнах выбиты стекла, посекло потолок и стены, но несущие конструкции не задеты. И хотя пострадавших нет, жители дома не скрывают негодования от опасного соседства.