Минздрав предупредил россиян о необходимости ношения масок из-за роста заболеваемости гриппом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В отдельных регионах уже введены карантины. В первую очередь это касается детей и посещения ими школ.

В Смоленске всех школьников отправили на карантин. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе бьет рекорды, порог превышен почти втрое — на 281%. В итоге власти решили закрыть все 43 школы и изолировать почти 40 тысяч детей.

Неделю назад карантин ввели и в Элисте. Занятия отменили для детей с первого по девятый класс и запретили все массовые мероприятия среди учеников.

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 20%. Эпидемиологический порог превышен, в том числе, в Москве. А в 74 регионах уже выявили свиной грипп. В связи с этим в Минздраве настоятельно рекомендуют носить маски и соблюдать правила гигиены.