Путин обсудил введение Западом потолка цен на нефть с президентом ОАЭ

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Иностранцы вскоре пожалеют о своем решении, ну и на экономике России эти сомнительные санкции вряд ли отразятся.

Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и глава Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор касался эффективности совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. И в этой связи — как согласился глава Арабских Эмиратов — ситуация с антирыночными ограничениями цен российского сырья противоречит всем принципам мировой торговли.