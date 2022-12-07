Лавров заявил о конце «глобализации по-американски»

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Россия больше ни питает иллюзий в отношении «западных партнеров», подчеркнул глава МИД РФ.

Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», — сказал глава МИД РФ на международном форуме «Примаковские чтения».

Лавров подчеркнул, что у России не осталось иллюзий, что Запад, «доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость», будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.

По словам главы российской дипломатии, у России есть настоящие партнеры, с которыми она плодотворно взаимодействует в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.

До этого на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности Лавров заявил, что восстановления прежних отношений России и Запада никогда не случится, напоминает «Вечерняя Москва». По его словам, через некоторое время бывшие западные партнеры вернутся к России с желанием наладить прежние отношения, но сделать этого уже не получится — линия невозврата пересечена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в корректировке огня по Донецку и Луганску. По словам Лаврова, мониторинговая миссия передавала разведанные и видео с камер наблюдения украинским боевикам и тем самым стала сообщником киевского режима.