В США заявили, что не помогали Украине наносить удары по России

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При этом Штаты продолжают поставлять Киеву оружие. Зачем им это нужно?

Америка не помогала Украине наносить удары по территории России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен изданию Bloomberg.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России», — отметил Блинкен.

По его словам, США также якобы не предоставляют Украине возможность атаковать российские территории, но продолжают оказывать военную помощь и поставлять оружие.

«Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», — заявил госсекретарь.

Украинская армия попыталась атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Блинкен заявил, что США не владеют подробной информацией об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву.