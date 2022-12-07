Не словом, а делом: ВС РФ на практике развенчивают откровенную ложь пропаганды Киева

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Киевский режим пытается скрыть от народа реальные потери армии. Но тайное всегда станет явным.

Пропагандисты киевского режима не просто плодят в информационном пространстве «фейки», они снова и снова выпускают откровенную ложь при помощи Запада. Мнения экспертов о постоянном замалчивании реальных фактов привели в EADaily. Недавно председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своей речи назвала число погибших военнослужащих Украины — 100 тысяч человек.

Вскоре видео с речью было удалено с официального аккаунта председателя и снова загружено с вырезанным фрагментом о потерях Киева. В ЕК заявили, что Урсула ошиблась и включила в 100 тысяч и погибших, и раненых, а потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно меньше.

Однако, генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников считает, что Киев намеренно принижает цифры, чтобы украинский народ не начал бунтовать.

«Человеческие потери у них очень большие. Еврокомиссар наверняка говорила цифру даже приуменьшенную, чтобы не травмировать украинское население, но и эта цифра в 100 тысяч произвела очень негативную реакцию, поэтому ее и убрали. Но речь идет о значительно большем числе потерь. Есть разные оценки по погибшим — и 120, и 140 тысяч. Если считать их с ранеными и пропавшими без вести, то цифра там превышает 400 тысяч человек. Так что потери очень большие и украинской пропаганде ничего не остается, кроме как замалчивать или снижать эти цифры», — заявил Леонид Решетников.

И хотя в Киеве заявляют об экспорте электроэнергии и ускоренном восстановлении инфраструктуры, Вооруженные силы РФ доказывают лживые заявления, отрезая Незалежную от электричества. Успешность ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре невозможно отрицать. Так, например, директор

«Центра исследования энергетики» Украины Александр Харченко заявил, что для восстановления объектов потребуется не менее двух с половиной лет — при условии, что новых ударов больше не будет. Пропагандистская машина Киева пытается создавать новые и новые фейки, однако российская армия развенчивает мифы не пустыми словами, а делом.

Глава севастопольского отделения Союза журналистов России капитан I ранга запаса Сергей Горбачев подчеркнул, что необходимо заменять мягкий термин «фейки» на откровенную ложь и называть политику киевского режима правильными именами.

«У нас не совсем правильное восприятие слова „фейк“. Оно вошло в нашу жизнь, не соответствуя своему содержанию. Я бы говорил, что фейк — это не просто введение кого-то в заблуждение или выдача желаемого за действительное, это ложь. Причем ложь абсолютно откровенная. Поэтому в информационном потоке значительная часть информации связана не с фейками как чем-то легковесным, а именно с откровенной ложью. То, что касается сообщений украинских СМИ, которые связаны с малыми потерями, высоким процентом нейтрализации наших ракет при ударах по объектам, — все это так и нужно характеризовать. Это откровенная ложь, ибо в данном случае речь идет не просто о введении потребителя информации в заблуждение, а о явном и откровенном обмане», — объяснил Сергей Горбачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал точное число потерь армии Украины за ноябрь.