Более 15 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Детали трагедии уточняются. На месте работают экстренные службы.

В ДТП с грузовиком и автобусом в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 16 человек. Об этом сообщили экстренные службы, передает ТАСС.

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — уточнил источник.

Детали трагедии уточняются. На месте работают спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минометный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки. Артиллерия ВСУ специально стреляет по жилым кварталам, чтобы люди не смогли зимовать в собственных домах.