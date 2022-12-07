Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря

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Мера действует с начала спецоперации на Украине в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря. Об этом сообщили в Росавиации.

Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Также отмечается, что все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме. В связи с этим авиакомпаниям рекомендовано использовать для перевозки пассажиров на южных направлениях альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. С того времени режим ограничений полетов в целях безопасности пассажиров регулярно продлевается.

В середине октября сообщалось о выделении дополнительно двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. По словам главы Правительства РФ Михаила Мишустина, мера позволит сохранить коллективы аэропортов и возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш призвал западные страны готовиться к восстановлению отмененных рейсов через воздушное пространство России.