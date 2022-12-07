Волочкова: «У меня в спине был кинжал. Я напугана»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Балерина намекнула, что речь идет о недоброжелателях в профессии — такая обида не забывается.

Балерина Анастасия Волочкова сделала очередное интригующее признание в соцсетях. По словам знаменитости, она пережила глубокую травму, правда, не уточнила, когда и кто ее нанес. Но речь, скорее всего, идет о периоде работы на сцене одного театров — балерина подкрепила пост снимком из прошлой жизни, на нем молодая артистка солирует на сцене с трагическим выражением лица и вытянутой рукой.

«У меня в спине был кинжал. Я была напугана. Чуть погодя расскажу, кто его вытащил…», — заинтриговала подписчиков знаменитость.

Однако откровения артистки многие уже не приняли всерьез. Скорее, нашли повод в очередной раз уколоть Анастасию, припомнив ей пристрастия к алкоголю и богатый любовный опыт.

«По пьяне приснилось что-то, видимо»;

«Ой, Настя, не шутите с холодным оружием и колюще-режущими предметами»;

«Не кинжал и не в спине»;

«Цирк одного клоуна»;

«Это бросил очередной Альфонс? Не уходи»;

«Нам больше интересно, кто его туда воткнул. Просто спросить, почему не до конца»;

«Не туда тебе, Настя, кинжал вонзили. Наверное, надо было чуть ниже», — не удержались пользователи.

Правда, нашлись и те, кто поддержал балерину и вспомнил, что когда-то ей действительно было нелегко. Он пояснил, что имеет в виду время работы Анастасии в одном из ведущих театров страны.

»…Знаю не понаслышке», — заверил пользователь.

Немногими днями ранее балерина Волочкова попала в другой скандал, напоминает dni.ru. Пользователи сети заметили у артистки что-то черное между ног, что их сильно напугало. После веселых утех ей потребовалась помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда нежно поцеловал певицу Волынскую.