«Я все убрал»: Гарик Харламов вспомнил противный случай в браке с Кристиной Асмус

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Знаменитый шутник всегда честно делился своими мыслями, даже оскорбительными.

Российский комик Гарик Харламов сообщил публике неприятную подробность, касаемо дома, в котором жил вместе с бывшей супругой актрисой Кристиной Асмус. Пара рассталась два года назад, после развода обе стороны поделили нажитое имущество пополам. Звезде «Интернов» досталась недвижимость, там артистка живет сейчас с дочерью Настей.

Однажды в этом же доме у Харламова ухудшилось самочувствие. Юморист встал ночью и направился в уборную. Однако совладать с собой у шутника не получилось, вскоре содержимое желудка оказалось на полу. Туда же комику пришлось сходить в туалет.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — объяснил Гарик на YouTube-канале «ОХ-шоу».

К слову, поклонники давно беспокоятся за здоровье Харламова. Dni.ru напоминает, что недавно артист заявил об «отставке» из юмористического проекта Comedy Club, после чего вообще пропал из соцсетей. Сначала подписчики решили, что комик поддался антироссийскому настрою в Европе и покинул Россию. Однако все оказалось куда проще: шутник появился в соцсетях и объяснил, что находится в санатории и проходит процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов исполнил странное желание дочери.