Вакцину против гриппа в виде спрея создали в Центре Гамалеи

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Ученые ожидают, что новый препарат будет защищать от всех популярных штаммов, включая свиной, в течение четырех лет.

В России появится вакцина против гриппа в виде спрея, которая защищает от всех популярных штаммов — в том числе свиного. Этот вид стремительно распространяется в этом сезоне. Штамм отличается высокой летальностью и большим риском осложнений.

Главная особенность новой вакцины — длительный иммунитет. Прививаться ей можно будет реже, чем раз в год. Разработкой занимаются в Центре Гамалеи — там же, где изобрели «Спутник V».

Сейчас проходит первая стадия клинических испытаний. Вторая запланирована на следующий год. После этого Минздрав сможет принять решение о ее введении в оборот.