Пожар на складе автозапчастей уничтожил целый квартал в Майами

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С огнем боролись около ста пожарных.

Настоящий огненный апокалипсис сейчас в американском штате Флорида.

В Майами вспыхнул склад автозапчастей, а теперь огнем охвачен практически весь квартал. Горят здания, а также десятки автомобилей.

На борьбу с огнем брошены около ста человек, их задача, в первую очередь, не допустить распространение пожара на жилые дома, которые находятся в опасной близости.