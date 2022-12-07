Пожар на складе автозапчастей уничтожил целый квартал в Майами
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Пожар на складе автозапчастей уничтожил целый квартал в Майами
Фото, видео: 5-tv.ru
С огнем боролись около ста пожарных.
Настоящий огненный апокалипсис сейчас в американском штате Флорида.
В Майами вспыхнул склад автозапчастей, а теперь огнем охвачен практически весь квартал. Горят здания, а также десятки автомобилей.
На борьбу с огнем брошены около ста человек, их задача, в первую очередь, не допустить распространение пожара на жилые дома, которые находятся в опасной близости.