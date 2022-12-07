Футбольные фанаты устроили огненное шоу и драки с полицией в Испании и Бельгии

Фото, видео: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ТАСС; 5-tv.ru

Марокканские болельщики шумно отпраздновали выход их сборной в ¼ финала чемпионата мира.

Марокканские болельщики устроили огненное шоу на улицах европейских городов. Так фанаты отпраздновали выход их сборной в 1/4 чемпионата мира.

Накануне африканские футболисты обыграли Испанию, и именно в испанских городах было наиболее шумно этой ночью. Тысячи человек пели и плясали на центральных площадях, жгли файеры, перекрывали движение транспорта.

Дошло и до беспорядков. Произошли столкновения с полицией. Следом толпа болельщиков бросилась бежать от стражей порядка, громя все на своем пути.

Жарко было и в Брюсселе. Столица Бельгии уже не первый раз страдает от марокканских болельщиков, не обошлось без погромов и на этот раз.

Чтобы успокоить фанатов, полицейские применили водометы и слезоточивый газ. В ответ в них летели фейерверки, камни и подручные средства. Самых активных участников столкновений удалось задержать.